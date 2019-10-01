Наркологический центр в Киеве и Киевской области «Stop-зависимость»

В анонимном наркологическом центре «Stop-зависимость» в Киеве используются самые современные и эффективные программы избавления от любых видов зависимости, включая наркоманию, алкоголизм и игроманию. Наша организация работает в этой сфере предоставления услуг уже не один год, что позволило разработать и успешно применять собственные крайне продуктивные методики лечения. Штат квалифицированных сотрудников нашей клиники состоит из дипломированных наркологов, психотерапевтов и опытных реабилитологов. За нашу многолетнюю деятельность нам получилось помочь уже не одной сотне пациентов успешно справиться с различными проблемами зависимости и вернуться к активной насыщенной жизни.

В частной наркологической клинике в Киеве «Stop-зависимость» у каждого клиента есть возможность пройти курсы лечения алкоголизма или наркомании посредством предоставления им услуг от сертифицированных специалистов. Мы принимаем в свой стационар пациентов с любыми стадиями и формами зависимости, и может гарантировать им успешное выздоровление.