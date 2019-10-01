УСЛУГИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Вывод из запоя на дому и в клинике

Снятие абстинентного синдрома при алкоголизме.

от 1 400 грн.

Снятие ломки у наркозависимых

Снятие абстинентного синдрома при наркомании.Только в условиях клиники.

от 1 400 грн.

кодировка от алкоголизма подшиквка

Кодирование / Подшивание

Создание отрицательного рефлекса на алкоголь.

от 6 000 грн.

реабилитация наркозависимых

Реабилитация в стационаре

Психо-социальная реабилитации в закрытом стационаре по программе «12 шагов».

от 8 000 грн.

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УБОД

Ультрабыстрая опиоидная детоксикация. Только в условиях клиники.

от 15 000 грн.

детоксикация организма

Детоксикация организма

Очищение организма от токсичных веществ при алкоголизме или наркомании.

от 1 400 грн.

Наркологический центр

Вызов нарколога на дом

Круглосуточная наркологическая помощь на дому.

от 1 500 грн.

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Принудительное лечение (мотивация)

Если зависимый не хочет лечится или не признает проблему. Поможем убедить.

от 1 500 грн.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

+380 (67) 255-11-55

Скорая наркологическая помощь

Вызвать нарколога

Вы всегда можете воспользоваться нашей помощью
для мотивации на лечение или
сопровождения до наркологической клиники

АНОНИМНО

О НАШЕМ НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Наркологический центр в Киеве и Киевской области «Stop-зависимость»

дом центра наркологииВ анонимном наркологическом центре «Stop-зависимость» в Киеве используются самые современные и эффективные программы избавления от любых видов зависимости, включая наркоманию, алкоголизм и игроманию. Наша организация работает в этой сфере предоставления услуг уже не один год, что позволило разработать и успешно применять собственные крайне продуктивные методики лечения. Штат квалифицированных сотрудников нашей клиники состоит из дипломированных наркологов, психотерапевтов и опытных реабилитологов. За нашу многолетнюю деятельность нам получилось помочь уже не одной сотне пациентов успешно справиться с различными проблемами зависимости и вернуться к активной насыщенной жизни.

В частной наркологической клинике в Киеве «Stop-зависимость» у каждого клиента есть возможность пройти курсы лечения алкоголизма или наркомании посредством предоставления им услуг от сертифицированных специалистов. Мы принимаем в свой стационар пациентов с любыми стадиями и формами зависимости, и может гарантировать им успешное выздоровление.круглосуточная наркологическая клиника

Оказание наркологической помощи в особо сложных условиях в Киеве

лечениеМы ежедневно работаем с зависимыми, у которых различные формы или стадии этого смертельного заболевания. Мы никому не отказываем в помощи, даже если случай является особо запущенным. Также сотрудники наркологического центра «Stop-зависимость» проводят все мероприятия по устранению последствий либо лечению наркомании строго конфиденциально и с безоговорочным соблюдением анонимности клиента. Мы не интересуемся лежал ли пациент ранее в наркологических диспансерах или проходил терапию ещё где-либо. Наши специалисты заняты своими прямыми обязанностями – неотложной наркологической помощью в Киеве.

Часто встречаются обстоятельства, в которых человек особо остро нуждается в наркологической скорой помощью в Киеве. Для подобных случаев у нас существует услуга круглосуточного вызова нарколога на дом. Такой сервис предназначается для устранения последствий передозировок психоактивными веществами, симптомов острого отравления алкоголем, снятия ломки от наркотиков и прочих услуг сферы современной наркологии. Все программы и процедуры имеют чёткую ориентацию на персональный подход к каждому больному, что позволяет добиваться высоких результатов.

Лучшая наркология в Киеве

В центре лечения зависимостей в Киеве «Stop-зависимость» специалисты с высокой подготовкой могут обеспечить для нарко- и алкозависимых целый ряд гарантированных процедур и услуг:

  • наркологические услугиПрограмма детоксикации организма. Такие мероприятия направлены на очищение кровообращения от накопившихся токсических соединений и продуктов распада этанола или ПАВ.
  • Медикаментозные программы лечения. Для лечения какой-либо зависимости необходимо использовать специальную терапию медикаментами, которая позволит восстановить и укрепить общее состояние и здоровье больного. Также эти процедуры направлены на нормализацию работу иммунитета и психики, посредством использования витаминных комплексов и препаратов с седативным и соматическим характером действия.
  • Вывод из запоя на дому или в стационаре. Отлично помогает алкоголику безболезненно прекратить бесконтрольно употреблять спиртное. Зачастую является первым шагом на пути к полноценному избавлению от алкоголизма.
  • Кодирование от алкоголизма. Применяется как неплохая альтернатива полному курсу лечения алкозависимости в стационаре. Позволяет максимально быстро создать в организме человека устойчивый алкоблок.
  • Лечение симптоматики абстинентного синдрома (ломки). Как правило, применяется для быстрого и продуктивного облегчения самочувствия наркомана или алкоголика для дальнейшего прохождения программы лечения зависимости.
  • Реабилитация наркозависимых в Киеве. Это крайне важный заключительный этап терапии, который длится несколько месяцев. Только при помощи этого можно гарантированно устранить риски возврата к активному употреблению и восстановить социальную жизнь клиента.

В платной клинике «Stop-зависимость» в Киеве предлагается пройти платную терапию, однако, наши услуги ориентированы на слои общества. Поэтому не стоит переживать о доступности цен – они приемлемы для каждого, кто нуждается в помощи опытных наркологов.

Преимущества лечения в частной наркологической клинике «Stop-зависимость»

  • Сохранение анонимности всех процедур и мероприятий.
  • В случае необходимость можно организовать скорую наркологическую помощь в Киеве.
  • Возможность пройти стационарное либо амбулаторное лечение зависимости, а также организация помощи на дому.
  • Использование только проверенных и эффективных методов и медикаментов.
  • Возможность повторно пройти кодировку от алкоголя.
  • Предельная степень индивидуальности составления программ терапия для каждого пациента.
  • Если больной отказывается о помощи, то можно применить метод интервенции, который замотивирует человека на выздоровление.
  • Обеспечение дистанционной поддержки больных после выписки из стационара.

В современном наркологическом центре «Stop-зависимость» в Киеве предлагается пройти качественное устранение причин и последствий возникновения каких-либо зависимостей, что гарантированно избавит от вероятности рецидива в будущей жизни. Не ждите пока этот недуг нанесёт сокрушающий удар – позвоните нам. Наша организация работает круглосуточно и готова оказать помощь каждому.центр анонимной наркологии

Услуги и цены

УслугаСтоимость
Консультация психиатра-нарколога для родственников пациентаБесплатно
Консультация врача психиатра-нарколога для пациента500 грн.
Вывод из запоя в клиникеот 1 200 грн.
Вывод из запоя на домуот 1 000 грн.
Лечение наркотической абстиненции (снятие ломки)от 1 000 грн.
Лечение наркотической абстиненции средней степени тяжести в медцентре (снятие ломки)1 000 грн.
Кодирование от алкоголизмаот 4 200 грн.
Реабилитация в коттеджном домеот 5 000 грн.
УБОД (ультрабыстрая опиоидная детоксикация)от 6 000 грн.
Имплантация «Налтрексон» на срок от 3 мес.от 5 000 грн.

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Получите квалифицированную срочную консультацию специалиста в области лечения алкоголизма или наркомании не выходя из дома! Оставьте заявку и наш консультант перезвонит Вам в течении 15 минут. Консультация бесплатна!

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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Анна г. Киев

Проблемы с алкоголем у моего мужа начались довольно давно, и борьба с ними шла с попеременным успехом. Однако, в один момент я поняла, что алкоголизм победил и нужно было срочно принимать какие-нибудь меры. Поискав на просторах интернета, я нашла клинику, в которой обещали закодировать моего мужа быстро и недорого. Все процедуры прошли у нас дома…

Игорь и Татьяна г. Киев

Мой дядька начал сильно пить сразу после того как умерла его жена. Мы никак не могли повлиять на то, чтобы остановился в этом разрушительном процессе. Пробовали различные методы, от которых обычно становилось только хуже – он начинал проявлять агрессию и враждебность, что потом заканчивалось ещё более страшным запоем. В итоге пришлось советоваться с друзьями, которые…

Ирина Яковлевна г. Киев

Я всегда верила в своего сына, видела в нём яркие таланты, хороший интеллект. Как раз эта вера и не давала мне увидеть всю действительность ужаса, происходящего с ним. Как результат однажды меня это настигло – сын наркоман. В общем у сына полностью рухнула жизнь, он успел посидеть в тюрьме, вышел и сразу взялся за старое…

СТАТИСТИКА НАШЕГО ЦЕНТРА

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Лет успешной работы
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В стойкой ремиссии более 5 лет
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Обратилость за помощью
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образовалось семейных пар
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В трезвости более 1 года
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новорожденных детей